O vice-governador Thiago Pampolha - Marcelo de Jesus / Divulgação

O vice-governador Thiago PampolhaMarcelo de Jesus / Divulgação

Publicado 05/03/2024 13:07 | Atualizado 05/03/2024 15:29

Rio - O vice-governador do Rio, Thiago Pampolha, foi exonerado do cargo de secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, nesta terça-feira (5). A oficialização da saída da pasta foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial. O cargo foi assumido por Bernardo Rossi, que ocupava o posto de secretário de Estado de Governo.

Pampolha era secretário desde outubro de 2020 por escolha de Castro, que assumiu o cargo de governador após o afastamento de Wilson Witzel no mesmo ano. Desde janeiro de 2023, ele se dividia entre os trabalhos na pasta e a posição de vice-governador desde 1º de janeiro de 2023, após ser eleito na chapa com Castro.

Antes dele, o vice na coligação era Washington Reis, atual secretário de Estado de Transportes, que renunciou ao cargo por ter sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional do Estado (TRE), pois o Superior Tribunal Federal (STF) manteve sua condenação por danos ambientais.

A relação entre Pampolha e Castro teria sido abalada quando o vice deixou o União Brasil e se filiou ao MDB em fevereiro deste ano. Durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí neste ano, o vice-governador não teve o nome incluído no convite ao camarote do Sambódromo. O governador justificou que era um problema protocolar e destacou que não tinha crise entre os dois.

A antiga vaga de Bernardo Rossi na secretaria de Governo fica com André Moura, que atualmente estava na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio em Brasília.

Deputado mais jovem

Pampolha foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010, sendo o mais jovem parlamentar da história da Alerj. Ele é autor da proposta que criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e Politicas Públicas para a Juventude.

Antes de ocupar o cargo de secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, atuou, entre 2017 e 2018, como secretário de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, no governo Luiz Fernando Pezão.