Trecho da Avenida Brasil na altura de Guadalupe - Reprodução / Google Maps

Trecho da Avenida Brasil na altura de GuadalupeReprodução / Google Maps

Publicado 05/03/2024 17:07 | Atualizado 05/03/2024 19:37

Rio - Uma médica do Corpo de Bombeiros foi sequestrada no início da manhã desta terça-feira (5), após entrar por engano na comunidade do Muquiço, em Deodoro, Zona Oeste. A militar, de 60 anos, foi levada para o interior da favela e obrigada a atender uma pessoa com ferimentos de disparo de arma de fogo na mão.

A capitã saiu do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e se dirigia ao quartel de Guadalupe, quando pegou um retorno na Avenida Brasil e seguiu para dentro da comunidade.



Durante a abordagem, a militar teria revelado que era médica para os criminosos que, ao saberem da informação, disseram que precisavam do atendimento para uma pessoa na comunidade. A médica foi liberada pelos criminosos após prestar socorro.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que está em contato com as autoridades para os esclarecimentos necessários e que está dando o apoio à militar, que já registrou a ocorrência.