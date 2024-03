Adutora rompeu no domingo (3) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Adutora rompeu no domingo (3)Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 16:55 | Atualizado 05/03/2024 17:39

Rio- A Águas do Rio informou, nesta terça-feira (5), que o abastecimento de água nos bairros de Coelho Neto, Colégio, Cordovil, Engenho da Rainha, Irajá, Inhaúma, Parada de Lucas, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos e Vista Alegre está em processo de normalização gradativa. A previsão é que o fornecimento esteja totalmente regularizado para essas regiões em até 24h.

Os bairros estão sem água desde domingo (3), quando uma adutora rompeu. Uma idosa e uma criança ficaram feridas por causa do acidente.De acordo com a concessionária, apenas nas adjacências do local do vazamento, na Praça Professora Virgínia Cidade, em Coelho Neto, o fornecimento ainda encontra-se suspenso. "Os imóveis atingidos pela água, situados em área não edificável e irregularmente construídos sobre a tubulação operada pela concessionária, ainda dificultam o acesso das equipes operacionais para execução do reparo", informou a Águas do Rio.A empresa reforçou ainda que a equipe de Responsabilidade Social da empresa atuou em conjunto com a Assistência Social da Prefeitura e com a Defensoria Pública e continuará prestando o apoio necessário às seis famílias que tiveram suas casas atingidas pela água. O levantamento dos danos nessas residências está em andamento.