Vítima de sequestro estava com as mãos amarradas - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/03/2024 17:38 | Atualizado 05/03/2024 18:06

Rio - Um pedreiro foi sequestrado por bandidos armados da comunidade César Maia, em Vargem Grande, na Zona Oeste, na tarde desta terça-feira (5). Ele foi libertado sem ferimentos por agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) depois de uma perseguição com troca de tiros na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. Um suspeito morreu no confronto.



A vítima disse aos policiais que estava construindo um muro na comunidade quando foi abordada pelos bandidos, que desconfiaram da obra e de sua presença. O homem seria levado ao Complexo da Penha, na Zona Norte, onde daria explicações a uma liderança da facção criminosa. Os bandidos seguiram de carro pela Estrada dos Bandeirantes quando receberam ordem de parada dos policiais, que buscavam um veículo roubado.



Após a tentativa de abordagem, os criminosos atiraram para fugir. Viaturas e motos da PM perseguiram o carro dos suspeitos em meio ao tiroteio que se instalou na via. O homem que dirigia o veículo foi baleado e morreu. Já os outros dois conseguiram escapar por uma área de mata.



Após buscas no interior do veículo, os militares conseguiram libertar a vítima, sem ferimentos. Foram apreendidos um fuzil, dois revólveres, uma pistola, três granadas, munições e outros equipamentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).