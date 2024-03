O homem foi conduzido para a 9ª DP (Catete) - Reprodução / Google Maps

O homem foi conduzido para a 9ª DP (Catete)Reprodução / Google Maps

Publicado 05/03/2024 19:20

Rio – Guardas municipais da Ronda Maria da Penha prenderam um homem de 44 anos na noite desta segunda-feira (4), após descumprir medida protetiva de urgência em Laranjeiras, na Zona Sul. A vítima, de 31 anos, fazia uma confraternização e acionou os agentes após se sentir coagida pelo ex-companheiro, que estava nos arredores. Ambos são moradores da região portuária do Rio.

Segundo a medida protetiva, o homem precisava manter uma distância de pelo menos 300 metros da vítima. No entanto, ele estava a menos de 150 metros. Após a abordagem, o homem foi detido e conduzido à 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado.

A Ronda Maria da Penha assiste mulheres que têm medida protetiva, com visitas periódicas e acompanhamento dos casos. Se a determinação for descumprida, a vítima pode ligar diretamente aos guardas que as acompanham para que a abordagem seja realizada.

Desde o início da Ronda Maria da Penha pela Guarda Municipal do Rio, em 2021, já foram registradas 67 prisões em flagrantes, a maioria por descumprimento de medida protetiva. Neste período, mais de 4 mil mulheres já foram assistidas pelo programa.