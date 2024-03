Rio segue com dias quentes - Cleber Mendes / Agência O Dia

Rio segue com dias quentes Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 09/03/2024 10:13 | Atualizado 09/03/2024 10:23

Rio - A cidade do Rio segue com o panorama de dias quentes, com pancadas de chuva no fim do dia, panorama este que deve se mantér até segunda-feira (11), segundo a previsão. De acordo com o Sistema Alerta Rio, neste sábado (9) haverá pancadas de chuvas isoladas e rápidas, de intensidade moderada a forte durante a tarde e noite. A máxima será de 34°C e a mínima de 23°C.

Pela manhã, os cariocas aproveitaram o calor na praia de Ipanema, na Zona Sul. Confira algumas fotos.