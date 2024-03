Samara era procurada por roubo e extorsão - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 09/03/2024 09:33

Rio - Uma mulher, de 35 anos, foragida da Justiça da Paraíba foi presa, nesta sexta-feira (8), em uma empresa de limpeza, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, Samara Cristina Bispo Oliveira era procurada por roubo e extorsão.

Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça da Paraíba. A suspeita foi presa por policiais da Sub Secretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio na empresa que fica na Avenida Dom Hélder Câmara. Os agentes chegaram ao local após receber uma denúncia através do Disque Denúncia.

Segundo a polícia, a suspeita não ofereceu resistência no momento da prisão. Samara foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão. Após as formalidades legais, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça da Paraíba.