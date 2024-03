Criminosos incendeiam barricadas durante operações da PM na Vila Aliança e em Senador Camará - Divulgação

Publicado 11/03/2024 07:01 | Atualizado 11/03/2024 08:43

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta segunda-feira (11), operações nos complexos da Vila Aliança e de Senador Camará, na Zona Oeste. Na ação, há registro de tiroteio e barricadas em chamas. Até o momento, um suspeito foi preso, um fuzil e um rádio transmissor foram apreendidos na comunidade do Rebu.

Segundo a corporação, agentes do 14ºBPM (Bangu) têm o objetivo reprimir a movimentação de traficantes, além de coibir as práticas de roubos de automóveis nos acessos das comunidades e recuperar os veículos roubados pelo grupo criminoso que atua na região.

Moradores registram ainda que ruas foram fechadas com barricadas desde a madrugada. A Estrada do Taquaral, por exemplo, uma das principais vias de acesso da região, foi uma das interditadas.

As regiões tem sido alvos frequentes de operações da PM. Há cerca de 10 dias, as ações terminaram com um homem preso, três rádios comunicadores, drogas e um fuzil foram apreendidos. Dominadas pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), as comunidades sofrem invasões do Comando Vermelho (CV).