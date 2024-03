Batida entre moto e ônibus ocorreu por volta de 5h40 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/03/2024 20:10

Rio - Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente entre uma moto e um ônibus, na manhã desta segunda-feira (11), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente ocorreu por volta de 5h40, quando um motociclista em alta velocidade tentou ultrapassar o coletivo que fazia uma curva na Avenida Governador Leonel Brizola.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o veículo da Viação Santo Antônio entra na curva com a seta ligada para a esquerda. Em seguida apareceu a moto, que bateu no ônibus.

O motociclista, identificado como Murylo Silveira, de 20 anos, morreu na hora. O jovem que estava na garupa, Luís Gustavo de Souza Pereira, também de 20, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

De acordo com a unidade de saúde, o paciente deu entrada com lesões em face, dor nas perna e braço direitos, perda dentária e escoriações na boca. A direção do HMAPN informou ainda que Lúis está estável e segue em observação, acompanhado pela equipe multidisciplinar da unidade.

Em nota, a Transportes Santo Antônio disse que "lamenta profundamente o acidente e informa que coopera com as autoridades policiais para a apuração das causas do ocorrido. A empresa se solidariza com as famílias das vítimas e está prestando toda assistência necessária".

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Murylo.