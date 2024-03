Briga aconteceu na praça de alimentação do Madureira Shopping nesta segunda-feira (11) - Reprodução

Publicado 12/03/2024 17:00 | Atualizado 12/03/2024 19:18

Rio - Um segurança e um homem foram gravados brigando dentro do Madureira Shopping, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (11). O funcionário, que era terceirizado, foi afastado das atividades.

A gravação mostra os envolvidos discutindo quando o homem dá um tapa na direção do rosto do segurança, o que fez com que seu chapéu caísse. O ato gera uma pancadaria entre os dois na praça de alimentação do estabelecimento. O segurança chega a cair no meio da briga, que só terminou com outro segurança intervindo.

Procurado, o Madureira Shopping informou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, afastou o segurança terceirizado para apuração dos fatos.

O estabelecimento reforçou que repudia qualquer ato de violência e que a postura do segurança não condiz com os valores da empresa, "que baseia suas abordagens na ética, respeito e transparência."

Segundo a Polícia Militar, não houve acionamento para a ocorrência.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos vão ser chamados para prestar depoimento e outras diligências estão sendo realizadas para apurar os fatos.