Tempo em Niterói, nesta quarta-feira (13)Renan Areias/ Agência O Dia

Rio - Apesar do tempo predominantemente nublado que amanheceu em boa parte do Rio nesta quarta-feira (13), a previsão indica que não há chance de chuvas. Além disso, segundo o Sistema Alerta Rio, os termômetros devem permanecer estáveis, com máxima de 33°C e mínima de 21°C. O calor vai aumentando gradualmente nos próximos dias, podendo chegar a quase 40°C no domingo (17).





Ainda segundo a previsão, o transporte de umidade do mar vai perder força ao longo das próximas horas e o céu irá passar de nublado para parcialmente nublado, nesta quarta.Já a partir desta quinta-feira (14) as temperaturas começarão a subir. A máxima prevista é de 35°C e a mínima de 20°C. Não há previsão de chuva, panorama este que segue até ao menos o próximo domingo (17).Ao longo dos próximos dias, os termômetros vão subir na cidade, devido a uma onda de calor que deve atingir alguns estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, principalmente a partir de sexta (15). De acordo a equipe de meteorologistas do Alerta Rio, Uma massa de ar seco e quente atuará em algumas regiões do país, elevando as temperaturas máximas em áreas dos estados afetados em 5ºC ou mais acima de suas médias climatológicas por, no mínimo, 3 dias consecutivos.

Na sexta, a temperatura no Rio deve variar entre 37°C e 20°C.



Durante o final de semana o calor vai continuar aumentando. No sábado, a temperatura deve ficar entre 38°C e 21°C , enquanto no domingo poderá chegar a 39°C, com mínima de 22°C.