Bondinho terá programação infantil nos fins de semana de marçoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/03/2024 13:15 | Atualizado 15/03/2024 13:24

Rio - Durante os fins de semana do mês de março, o Parque Bondinho Pão de Açúcar promove uma programação infantil especial de Páscoa. O evento, intitulado de "As Aventuras de Páscoa", começará neste sábado (16), das 10h às 12h, no Espaço Maria Ercília, localizado na Av. Pasteur, 520, no Morro da Urca, Zona Sul do Rio.

A programação continuará nos dias 17, 23, 24, 30 e 31 de março, sempre no mesmo horário. O evento contará com a recreação infantil do grupo Os Fabulosos e uma série de oficinas temáticas de Páscoa.

Dentre as atividades oferecidas, destacam-se: a "Oficina de Orelha de Coelho", onde os participantes poderão confeccionar suas próprias orelhas de coelho. Também haverá a "Oficina de Pinte Seus Coelhinhos, Cenourinhas e Ovinhos", onde proporcionará às crianças momentos de arte e coloração. Como parte da recreação infantil, terá também a presença do Coelhinho da Páscoa, que irá interagir com os visitantes e distribuir ovinhos de chocolate.

"Todos estão convidados para participar da nossa comemoração de Páscoa, que vai ser uma opção de programa diferenciada para a família curtir no Rio de Janeiro. Serão momentos de diversão e brincadeiras", comentou Gustavo Maciel, Gerente Geral do Parque Bondinho Pão de Açúcar.