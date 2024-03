Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/03/2024 15:13 | Atualizado 16/03/2024 15:29

Rio- O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado durante o sequestro de ônibus na Rodoviária do Rio , segue em estado grave de saúde, neste sábado (16).

Em nota, o Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul, afirmou que ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade em estado grave. Ele está em pós-operatório de cirurgia abdominal, realizada nesta quinta-feira (14) para retirada de projétil, e apresentou mais estabilidade nas últimas 24 horas.

Bruno sofreu perfurações no coração, pulmão e baço. Ainda na terça-feira (12), dia no qual foi baleado, o petroleiro passou por um procedimento delicado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ele foi operado por três equipes médicas e precisou de pelo menos seis bolsas de sangue. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC) para avaliar uma possível intervenção cardíaca, que teve a necessidade descartada pelos profissionais do INC. Por fim, ele foi transferido ao Hospital Samaritano.

Bruno estava no ônibus sequestrado por Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, que manteve 16 reféns dentro do veículo na Rodoviária Novo Rio. Ao ver a arma do bandido, o petroleiro tentou fugir do coletivo, mas o sequestrador teria confundido a vítima com um policial à paisana , disparando diversas vezes contra ele. Após três horas de negociação com policiais do Bope, o criminoso se entregou e os passageiros foram liberados.

Quem é a vítima?

Bruno foi aprovado em concurso da Petrobras em 2023 para o cargo de técnico de estabilidade em operação de lastro. Ele passava por um processo de treinamento e vivia entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde cursa Engenharia Elétrica, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O petroleiro estava em uma dessas voltas para a cidade mineira quando ocorreu o sequestro ao ônibus.