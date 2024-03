Após 18km de perseguição, o carro colidiu em um poste - Divulgação

Publicado 19/03/2024 07:00 | Atualizado 19/03/2024 08:43

Rio - Uma perseguição que se estendeu por dezoito quilômetros na BR-101, na noite desta segunda-feira (18), terminou em acidente e deixou um preso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes localizaram um carro roubado na altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana, que só foi interceptado em Niterói, município vizinho.

O caso aconteceu por volta das 20h40, quando agentes deram ordem de parada a um motorista, que fugiu. A ação provocou uma colisão entre outros dois carros que não estavam envolvidos na perseguição.

Já o condutor do carro roubado colidiu em um poste na Rua Benjamin Constant, no município de Niterói. No momento do acidente, quatro pessoas saíram do carro, uma delas foi presa, enquanto as outras três conseguiram fugir para uma comunidade próxima. Ainda segundo a PRF, o suspeito afirmou ser parente de um dos líderes da comunidade do Jacarezinho.

Ainda durante a ocorrência, foi verificado que o automóvel havia sido roubado no município de Magé, na Baixada, horas antes.

Na ação, não houve tiroteio e ninguém ficou ferido. Além disso, os agentes não encontraram nenhuma arma ou drogas no veículo roubado ou com o homem preso.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.