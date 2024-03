Ônibus atingiu poste e motorista ficou levemente ferido - Reprodução

Publicado 19/03/2024 08:21 | Atualizado 19/03/2024 15:22

Rio - Um ônibus colidiu com um poste, na madrugada desta terça-feira (19), no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O motorista ficou ferido no acidente. A região está sem luz.

A colisão aconteceu na Avenida Geremário Dantas, altura do número 1.013. Com a força do impacto, o vidro frontal do ônibus quebrou e a fiação do poste caiu, se enroscando no coletivo, que estava sem passageiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h40 para a ocorrência. O motorista sofreu ferimentos leves, foi socorrido e levado para o Lourenço Jorge.

Com o acidente, a via precisou ser parcialmente interditada. Até o momento, o trânsito está liberado somente sentido Linha Amarela. Já no sentido oposto, em direção a Taquara, apenas uma faixa está aberta. O coletivo já foi retirado. Agentes da CET-Rio estão no local auxiliando no tráfego.

A região também está sem luz. Por conta da queda da fiação, agentes da Light foram acionados e interromperam o abastecimento de energia no local para realizar o conserto do poste. "A Light designou uma equipe para a ocorrência mais cedo. O poste foi desenergizado por medida de segurança, isolado e as equipes trabalham para substituir o poste abalroado e restabelecer a energia na região", disse em nota.

Por meio de nota, a Rio Ônibus se manifestou sobre o ocorrido. "O ônibus envolvido na ocorrência estava em recolhimento para garagem, portanto, sem passageiros. O motorista teve ferimentos leves, mas não precisou de internação e está sendo acompanhado pela empresa, que aguarda realização de perícia para saber a causa do acidente."