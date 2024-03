Museu do Amanhã foi fechado após falta de luz nesta terça - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 14:59 | Atualizado 19/03/2024 15:36

Rio - O Museu do Amanhã ficou temporariamente fechado, nesta terça-feira (19), por causa de falta de energia elétrica, por volta das 8h40. Segundo a administração do museu, na Praça Mauá, no Centro, a instabilidade de energia ocorre desde o sábado passado (16).

No domingo (17), o Museu do Amanhã registrou alguns problemas técnicos. No entanto, como o espaço é um importante local de lazer, ficou aberto ao público. Já na segunda-feira (18) houve uma nova queda de luz, com retorno horas depois.

Segundo os administradores, por causa dos incidentes, alguns equipamentos do museu sofreram danos. A direção, no entanto, não informou quais seriam os equipamentos danificados.

Nesta terça, após novos problemas, o museu suspendeu as atividades de manhã e contratou um serviço de geradores que, de acordo com a fornecedora, passaram a operar ao meio-dia.

Por meio de nota, a direção do Museu do Amanhã lamentou o ocorrido e disse que, por cautela e para evitar maiores danos aos equipamentos, as exposições da instituição não estão funcionando por tempo indeterminado, até que o problema seja identificado e resolvido pela Light.

Procurada, a Light informou que o fornecimento de energia foi restabelecido na manhã desta terça.