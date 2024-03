O "Cada Favela, Uma Floresta" visa resgatar o equilíbrio entre o espaço urbano e o meio ambiente - Fernando Frazão/Agência Brasil

O "Cada Favela, Uma Floresta" visa resgatar o equilíbrio entre o espaço urbano e o meio ambienteFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 19/03/2024 16:18 | Atualizado 19/03/2024 16:23

Rio - A Prefeitura do Rio instituiu, nesta terça-feira (19), três programas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade na cidade. O Cada Favela, Uma Floresta, o Hortas Cariocas e o Programa de Monitoramento Contínuo da Cobertura Vegetal da Cidade do Rio foram anunciados através do Diário Oficial e ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (SMAC), que tem 30 dias para regulamentação.



O programa Cada Favela, Uma Floresta irá atender áreas de favela, loteamentos e comunidades e visa unir ações da SMAC . O objetivo do projeto é investir na melhoria da infraestrutura e adoção de microdrenagem e outros métodos para minimizar os impactos das chuvas nessas regiões. Ao todo, 20 favelas serão beneficiadas pelas ações, gerando melhorias no microclima das comunidades e na qualidade do ar e da água.

“O programa ‘Cada favela uma floresta’ entende que uma e outra precisam caminhar juntas com o novo modelo de cidade ambientalmente referenciado, resgatando o equilíbrio entre o espaço urbano e o meio ambiente. Aqui entram os saberes e soluções locais tradicionais”, afirma Tainá de Paula, secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima.



Já o Hortas Cariocas, que será implantado em áreas de parques, praças e áreas ociosas da cidade, tem como objetivo o combate à insegurança alimentar de grupos em vulnerabilidade social promovendo o acesso a alimentos saudáveis e orgânicos. O programa é constituído pelas iniciativas Hortas Comunitárias, Hortas Ancestrais, Cozinhas Sustentáveis e Hortas Cariocas em Áreas Protegidas.

“O Hortas Cariocas alia a segurança alimentar com a geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. O mais importante desse projeto é poder levar alimento de qualidade para a mesa dessas pessoas e o Programa também se torna uma fonte de renda para as famílias”, reforça Tainá.



O Programa de Monitoramento Contínuo da Cobertura Vegetal da Cidade do Rio de Janeiro (PMCV-Rio), por sua vez, visa subsidiar ações de implantação de políticas públicas para manutenção do equilíbrio ecológico de ecossistemas associados à Mata Atlântica. O programa também promove o monitoramento de informações relacionadas à cobertura vegetal da cidade.