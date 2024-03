Hélio Branco Bezerra é procurado pela polícia - Divulgação/Disque Denúncia

Hélio Branco Bezerra é procurado pela políciaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 19/03/2024 15:35

Rio- O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (19), pedindo informações que levem à localização e prisão de Hélio Branco Bezerra, de 58 anos, considerado foragido da Justiça.

No dia em 23 de fevereiro, Hélio teria tomado ciência da ampliação das medidas protetivas em favor da sua irmã. O agressor, armado com um facão, uma machadinha e uma faca, atacou a vítima, que estava ao lado do filho, que também foi atingido. O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito).



Com isso, foi expedido um mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Bonito pelos crimes de feminicídio, homicídio qualificado, com crime tentado, com pedido de prisão preventiva.



A denúncia pode ser feita pela central de atendimento, nos telefones (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) ou no aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.