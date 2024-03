Família morava no quintal da casa da mãe de Rayssa, em São Gonçalo - Reprodução / Redes Sociais

Família morava no quintal da casa da mãe de Rayssa, em São GonçaloReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/03/2024 12:30 | Atualizado 19/03/2024 15:49

Rio - Familiares do casal e bebê assassinados a tiros em Niterói , na Região Metropolitana, informaram, nesta terça-feira (19), que conseguiram gratuidade para a realização dos sepultamentos. Sem recursos, a família procurou a Prefeitura de São Gonçalo, cidade onde residiam as vítimas Rayssa Santos, Filipe Rodrigues, e o filho do casal, de 7 meses, para arcar com os custos.

Os enterros acontecerão às 16h no Cemitério do Pacheco, no bairro onde moravam. Durante esta manhã (19), familiares resolveram os trâmites burocráticos. Até o início da tarde, os corpos do casal estavam no Instituto Médico Legal do Barreto, em Niterói, e o da criança no de Tribobó, em São Gonçalo.

O casal foi morto a tiros na noite deste domingo (17) na Estrada Bento Pestana, no Baldeador, em Niterói. Os três em um carro foram baleados por integrantes de um veículo de cor preta quando estavam parados em um ponto de ônibus. Os jovens morreram no local. O bebê chegou a ser socorrido, encaminhado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho), ainda em Niterói, e depois transferido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na cidade vizinha, em São Gonçalo, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu na madrugada desta segunda-feira (18).

Investigação

Uma das linhas de investigação da DHNSG apura se uma quantia de R$ 5 mil, destinada à compra de uma casa própria , motivou o assassinato da família. De acordo com Elvis, o genro falou que iria pegar o dinheiro neste domingo (17). Contudo, ele não sabia se Filipe, que era gesseiro e também trabalhava como motorista de aplicativo, receberia o valor de um trabalho que não havia sido pago ou se iria pegar emprestado.

A mãe de Filipe esteve na DHNSG na tarde desta segunda-feira (18) para autorizar que os agentes acessem o celular do filho. Antes de entrar na especializada, a mulher, que não quis ser identificada, comentou que o filho havia relatado que iria cobrar um dívida por conta do trabalho de gesseiro e caiu numa emboscada.

A investigação segue em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.