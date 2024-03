Caminhão foi encontrado na comunidade da Pedreira - Divulgação / PM

Publicado 19/03/2024 12:23 | Atualizado 19/03/2024 15:57

Rio - Um motorista de caminhão foi sequestrado quando saía da Ceasa, na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (19). Ele foi resgatado pouco depois por policiais militares no complexo da Pedreira, na Pavuna, junto com uma carga de carnes avaliada em R$ 500 mil. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi abordada pelos criminosos ainda dentro do centro de distribuição e obrigada a dirigir por cerca de 5km até a comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, após o sequestro, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recpom) realizaram uma ronda pela região e encontraram o veículo e o motorista no momento em que um grupo de pessoas se preparava para saquear a carga avaliada.

Na ação dois homens foram detidos. Em nota a Polícia Civil informou que a dupla foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Em seguida, o caso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), que investiga o roubo e tenta localizar o terceiro autor, que fugiu do local do crime.

A Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte, abriga cerca de 800 empresas e possui em torno de 2 mil produtores cadastrados, que oferecem diversas mercadorias para abastecer feiras, supermercados e comércios.

O local, que é considerado a segunda maior Central de Abastecimento da América Latina, recebeu uma expansão, no pavilhão 21, inaugurado em janeiro de 2024.

Questionada sobre o sequestro dentro do local e sobre medidas de segurança, a Ceasa ainda não se manifestou. O espaço está aberto.

Perseguição na Brasil

Nesta segunda-feira (18), outra tentativa de roubo de carga na Avenida Brasil, altura da Penha, terminou com dois suspeitos presos. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º Batalhão (Olaria) realizavam um patrulhamento quando avistaram cinco criminosos em motocicletas abordando um caminhão.

Os PMs então começaram uma perseguição, que terminou após dois suspeitos baterem em um ônibus. Ainda segundo a corporação, durante uma consulta, foi constatado que um dos criminosos possuía 11 anotações criminais e um mandado de prisão em aberto, enquanto um outro possuía sete anotações.

Além dos presos, os agentes apreenderam uma pistola e duas motos.

O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).