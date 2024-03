Ciclovia no Maracanã recebeu novo asfalto, além de pintura e sinalização - Divulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Publicado 19/03/2024 14:54 | Atualizado 19/03/2024 15:31

Rio - Umas das áreas ao ar livre mais procuradas da cidade para prática de exercícios físicos foi revitalizada. A ciclovia, que fica ao redor do estádio do Maracanã, na Zona Norte, teve o piso recuperado, além de ganhar pintura e nova sinalização horizontal.

A obra, que começou no fim de janeiro e levou pouco mais de um mês para ser concluída, foi feita pela Secretaria Municipal de Conservação em parceria com a subprefeitura da Grande Tijuca. De acordo com a prefeitura, técnicos executaram a recuperação de 335 metros de piso rígido de alta resistência, além da fresagem e recapeamento de 1.635m de asfalto. Ao todo, foram usadas mais de 600 toneladas de asfalto e mais de 600kg de argamassa.

"A reforma da ciclovia veio após pedido dos moradores, que usam muito o espaço para praticar atividade física. Uma ciclovia novinha aqui no entorno do Maracanã é de muita importância para a maior parte dos tijucanos, que usam a ciclovia tanto para lazer quanto para esporte", disse Felipe Quintans, subprefeito da Grande Tijuca.