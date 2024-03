Eduardo foi encontrado em casa alugada na cidade de Rio das Ostras - Reprodução

Publicado 19/03/2024 11:59 | Atualizado 19/03/2024 15:52

Rio - O criminoso Eduardo dos Santos Pereira, apontado como mentor do estupro coletivo de cinco mulheres na Paraíba, em 2012, que ficou conhecido como a 'Barbárie de Queimadas', foi preso, nesta terça-feira (19), em Rio das Ostras, Região dos Lagos. Condenado a 108 anos em 2014, ele estava foragido desde 2020 após escapar de um presídio na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, a localização do acusado é resultado de uma ação conjunta entre equipes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Rio, e também do setor de inteligência da polícia da Paraíba. O foragido foi encontrado em uma casa alugada.

A investigação aponta que Pereira foi o responsável por orientar o abuso durante uma festa de aniversário, na cidade de Queimadas, na Paraíba. As mulheres eram conhecidas dos homens acusados - entre eles havia três adolescentes. Duas das vítimas teriam sido mortas por terem reconhecido um dos agressores.

De acordo com a Polícia Civil paraibana, o autor chegou a ser preso preventivamente em 2012. A condenação veio em 2014, mas ele estava foragido desde 2020, quando fugiu de um presídio local. Ele foi condenado a 108 anos de prisão pelos crimes.

Outros seis criminosos foram investigados e condenados pelo caso. Além de três adolescentes apreendidos.