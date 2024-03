Durante a manhã, o sol e o céu azul ficaram escondidos por conta de uma névoa - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 12:20 | Atualizado 19/03/2024 13:43

Rio - Está chegando ao fim! Depois de bater, o Rio se despede do verão, na madrugada desta quarta-feira (20), em um dia de calor intenso, céu nublado e ainda com previsão de chuva. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o calorão segue, pelo menos, até sexta-feira (21).Durante a manhã, o sol e o céu azul ficaram escondidos por conta de uma névoa. A previsão é de tempo instável, com chance de pancadas isoladas de chuva moderada a forte durante a tarde e a noite, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderados. As temperaturas seguem estáveis e elevadas, com mínima de 23°C e máxima de 37°C.O que vai mudar o tempo nos primeiros dias do outono será a aproximação de uma frente fria. Como de costume, antes da queda, a temperatura vai aumentar com o pico na quinta-feira (21), com máxima podendo chegar a 40°C. Ainda na quinta, há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte a partir da noite, com rajadas de vento de até 75,9 km/h.