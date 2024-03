Nascida em 1905, Dona Deolira Glicéria é considerada a pessoa mais velha do mundo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/03/2024 11:23

Rio - Após completar 119 anos no último domingo (10), Deolira Glicéria Pedro da Silva bateu o recorde de pessoa mais velha do mundo . Moradora de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, ela será estudada por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-tronco da Universidade de São Paulo (USP), que buscam entender qual o segredo de sua longevidade.