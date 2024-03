A mulher, que preferiu não ser identificada, foi levada para a 44ª DP (Inhaúma), onde prestou depoimento - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

A mulher, que preferiu não ser identificada, foi levada para a 44ª DP (Inhaúma), onde prestou depoimentoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 09:09 | Atualizado 19/03/2024 14:00

Rio - Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados, na manhã desta terça-feira (19), para a Favela da Galinha, no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, onde um homem manteve sua mulher refém dentro de uma casa. Segundo a Polícia Militar, a operação emergencial foi realizada, devido ao "risco a integridade física da vítima, que estava sofrendo violência psicológica" e sendo impedida de ir para a rua.

O DIA apurou que os militares, ao chegarem no local, não encontraram o homem na residência e começaram a procurá-lo na comunidade. A mulher, que preferiu não ser identificada, foi levada para a 44ª DP (Inhaúma), onde prestou depoimento. O agressor não foi encontrado.

Os policiais foram acionados após receberem uma denúncia, informando que o suspeito, que não teve a identidade revelada, estaria mantendo a companheira em cárcere privado. Segundo informações iniciais, ele trabalha como motoboy e tem diversas passagens pela Lei Maria da Penha.

Em nota, a PM informou que, no local, os agentes ainda encontraram 25 garrafas cheias de um líquido semelhante à gasolina. O material foi apreendido e levado para a 44ª DP.

Procurada, a Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito após prestar depoimento. Os agentes tentam localizar o autor do crime.