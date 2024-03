Jô Calça Larga foi diretor de Harmonia e vice-presidente do Salgueiro - Alex Nunes

Publicado 19/03/2024 10:14 | Atualizado 19/03/2024 13:10

Rio - O Salgueiro está de luto. Morreu nesta terça-feira (19) uma das maiores lideranças da agremiação da Tijuca: Jomar Casemiro, o popular Jô Calça Larga, de 55 anos, ex-vice-presidente e ex-diretor de Harmonia da escola. Ele estava internado no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, e sofreu uma parada cardíaca. Nos últimos anos, o sambista estava com a saúde debilitada, tendo, inclusive, dificuldades para locomoção.

O velório vai acontecer nesta terça, às 14h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju. O sepultamento será às 17h.Ele era filho do baluarte Jorge Calça Larga e neto de Joaquim Casemiro, o lendário sambista Calça Larga, figura fundamental no Morro do Salgueiro nas décadas de 40 e 50, sendo um dos articulares da fusão das escolas que deram origem ao Salgueiro, em 1953.Jô, que também era chamado de Tio Jô, era responsável, ao lados os irmãos, pelo Espaço Cultural Calça Larga, no alto do Morro do Salgueiro, onde aconteciam rodas de samba e outros eventos. Além de benemérito, ele foi vice-presidente executivo na gestão de Regina Celi, além de integrante da comissão de Harmonia, ao lado de Tia Alda e Siro. No início do primeiro mandato do atual presidente, André Vaz, continuou liderando o segmento.Em nota, a diretoria do Salgueiro lamentou a morte de Jô. "Foi uma figura emblemática e uma voz respeitada no Morro do Salgueiro, herdando do seu pai, Jorge Calça Larga, o amor e dedicação à Harmonia Salgueirense. Sua liderança nata e seu comprometimento deixarão um vazio imensurável em nossa comunidade. Nossos pensamentos e sentimentos estão com a família e amigos neste momento de luto. Que Jô Calça Larga descanse em paz."