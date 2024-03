Jardim Maravilha, na Zona Oeste - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/03/2024 09:16

Rio - O prefeito Eduardo Paes enviou à Câmara de Vereadores uma mensagem em que pede autorização para uma operação de crédito com o Banco do Brasil de R$ 950 milhões, para projetos de infraestrutura dentro do Programa de Aceleração do Crescimento 2.

No texto, Paes afirma que os recursos serão destinados principalmente para programas como o Bairro Maravilha, o Morar Carioca e o Asfalto Liso, e ainda para a construção de redes de água, esgoto e drenagem em áreas desassistidas.

Ainda acordo com a mensagem, a Zona Oeste deve receber boa parte das obras financiadas com o empréstimo. Entre as áreas citadas pelo prefeito está a Comunidade do Aço, em Santa Cruz, onde a prefeitura está construindo 44 prédios com 704 apartamentos ao todo. A previsão é entregar 18 prédios até o fim deste ano.

Outra área que deverá receber parte dos recursos é o Jardim Maravilha, em Guaratiba. Localizado em uma área baixa, o bairro sofre com enchentes recorrentes, e receberá diques para conter a subida dos níveis dos rios.

Presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (PSD) afirma que as propostas serão analisadas de forma criteriosa. "Vamos analisar com cuidado, fazendo o debate com a Prefeitura e com a sociedade. Ao longo dos últimos anos temos percebido o quanto essas áreas da cidade necessitam de recursos e obras de infraestrutura para solucionar problemas que afetam muito a população. Vamos buscar garantir que o investimento chegue em quem mais precisa", diz.

Ainda na mensagem aos vereadores, Paes destaca os investimentos "na mobilidade urbana da cidade, notadamente no sistema de BRT, com investimentos em frota, terminais, requalificação viária e na modelagem do sistema geral". Mas ressalta que há outros setores que também precisam de recursos: "No entanto, considerando a abrangência da gestão municipal, a dimensão da cidade e os desafios urbanos, cumpre ressaltar que a área de infraestrutura requer atenção especial, na medida em que interfere em toda a dinâmica da cidade", justifica o prefeito.

Com a publicação do texto no Diário Oficial da Câmara do Rio, nesta terça-feira (19), uma reunião da Comissão de Justiça e Redação será marcada para discutir o texto e apresentar um Projeto de Decreto Legislativo sobre o empréstimo.