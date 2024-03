Material apreendido no Complexo do Chapadão - Divulgação

Publicado 19/03/2024 08:50 | Atualizado 19/03/2024 12:24

Rio - A Polícia Militar realizou operações em comunidades do Rio na manhã desta terça-feira (19). Nas ações, cinco criminosos foram presos na Vila Kennedy, Zona Oeste. No Complexo do Chapadão, Zona Norte, um adolescente foi detido e mais um homem foi preso. Outros alvos são as regiões de São Simão e da Caixa D’água, em Queimados, na Baixada Fluminense, e os morros do Fallet, Fogueteiro, Coroa e Prazeres, na Região Central do Rio.



Segundo a corporação, agentes do 14° BPM (Bangu) atuaram na Vila Kennedy, em Bangu, com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos, coibir as práticas de roubos de rua e de veículos nos principais acessos à localidade, além da retirada de barricadas. Com os presos, os agentes apreenderam uma pistola, dois rádios transmissores, munições, carregadores e uma quantidade de drogas. Já em outro ponto da comunidade, na Rua Monterrey os agentes apreenderam um fuzil, drogas e uma motocicleta roubada que foi recuperada pelos militares. A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu).



No Complexo do Chapadão, em Costa Barros, o objetivo na região foi coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. No início da ação, um adolescente foi apreendido pelos agentes durante um patrulhamento pela localidade do Gogó do Chapadão. Em outro ponto da comunidade, um homem foi preso após tentar fugir do local ao avistar uma equipe do 41° BPM (Irajá). Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, com três carregadores, munições e dois rádios transmissores. A ocorrência foi encaminhada para a 39ªDP (Pavuna).

Operação na Baixada

Na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada, outro homem foi preso e dois rádios transmissores, 58 pinos de cocaína, 40 trouxas de maconha, 38 pedras de crack e dinheiro em espécie foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada a 55ªDP (Queimados).