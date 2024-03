Agressor foi preso em casa no bairro Austin, em Nova Iguaçu - Divulgação / Polícia Civil

Agressor foi preso em casa no bairro Austin, em Nova IguaçuDivulgação / Polícia Civil

Publicado 19/03/2024 10:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (18), um homem que agrediu a ex-namorada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, durante uma discussão, Yago Ferreira de Oliveira, de 27 anos, a machucou com chutes e socos. A vítima ainda foi arrastada pelos cabelos.



Em depoimento à polícia, a jovem contou que os dois não estão mais juntos, mas ainda tinham uma relação conturbada. A briga teve início quando a vítima viu a mensagem de uma outra mulher no celular do rapaz.

"A discussão foi evoluindo e ele começou a agredir com socos, chutes e com um chute na barriga, foi quando ela caiu e ele começou a puxar ela pelo cabelo e continuou agredindo. Ela tem várias lesões compatíveis com o arrasto, ficou toda ralada", explicou a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, Mônica Areal.



As agressões só pararam quando o avô de Yago chegou e conteve o neto. Em seguida, a jovem foi à delegacia para denunciar o ex. Os agentes da especializada foram até o bairro Austin, onde ele mora, e o prenderam em flagrante. A jovem precisou ser encaminhada à uma unidade de saúde para receber atendimento médico.



Após as formalidades legais, o agressor foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.