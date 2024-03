Taxa de positividade de Covid-19 caiu nas redes pública e particular - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 09:59 | Atualizado 19/03/2024 10:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou que o número de casos de covid-19 no Rio caiu pela segunda semana consecutiva. A nova edição do ‘Panorama da Covid-19’, lançada nesta segunda-feira (18), faz comparação entre os registros das semanas epidemiológicas de 25 de fevereiro a 2 de março e de 3 a 9 de março.

O indicador de testes rápidos de covid-19 na rede pública passou de 25,7% para 14,4%; enquanto o RT-PCR passou de 38,3% para 29,9%. Já a taxa de positividade detectada na rede particular também caiu, passando de 19,5% para 10% nos testes rápidos. Já nos exames RT-PCR, ela passou de 30,2% para 17,8% no período considerado.

A SES também apontou que houve queda de 14 pontos percentuais no número de pacientes com sintomas de gripe, que passou de 2.726 registros para 2.389.

Porém, nos atendimentos pediátricos, esse número não caiu. Segundo estudo feito pelo Centro de Inteligência em Saúde, com base nos relatórios do Laboratório Central Noel Nutels, isso se deve ao aumento da circulação do vírus da Influenza A.

O levantamento da SES-RJ ainda aponta crescimento nos pedidos por leitos para Síndrome Respiratória Aguda Grave nas faixas etárias de 1 a 9 anos, e mostra que os idosos seguem como o grupo que mais é internado.

"Desde a edição passada do Panorama temos notado uma mudança na circulação viral. Nosso monitoramento indica que, neste momento, a demanda pelo atendimento por síndrome gripal está sendo provocada, principalmente, pela Influenza", explica Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde do Rio.



A SES-RJ reforçou a importância da Campanha de Vacinação contra a gripe e recomendou que os grupos mais vulneráveis a infecções respiratórias, como crianças e idosos, mantenham as doses de reforço contra a covid-19 em dia para evitar casos graves e óbitos. As duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia.