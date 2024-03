Poste onde porteiro tocou antes de morrer em Ipanema passou por perícia - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 11:20

Rio - O porteiro Leonardo Monsores da Silva, de 45 anos , será enterrado nesta terça-feira (19), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 16h. Ele morreu no último domingo (17), ao tocar em um poste energizado, cair e bater com a cabeça.

O velório do porteiro terá início às 12h. O acidente que vitimou Leonardo aconteceu na Rua Barão da Torre, em Ipanema, também na Zona Sul. Na ocasião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atendê-lo. No local, a equipe médica chegou a tentar reanimar Leonardo, mas não obteve sucesso.

Nesta segunda-feira (18), a Polícia Civil informou que vai chamar os responsáveis pela inspeção do poste para prestar depoimento . De acordo com moradores da região, outras pessoas já tomaram choque no mesmo poste onde a vítima teria sofrido uma descarga elétrica.

Um colega, que preferiu não ser identificado, que trabalha e mora no prédio em que Leonardo estava de plantão quando morreu afirmou, ao DIA nesta segunda-feira (18), que outros trabalhadores da região já haviam tomado choques leves no equipamento de luz.

"Já tinham feito denúncia sobre esse poste. Outros funcionários de prédios da região já haviam passado por isso", relatou.

A morte de Leonardo é investigada pela 14ª DP (Leblon). A investigação segue em andamento para esclarecer a causa da morte. Uma perícia foi feita no local neste domingo (17), o poste foi isolado, mas liberado no mesmo dia.

Procurada, a Rioluz, responsável pelo poste em que o porteiro teria se acidentado, disse que "lamenta profundamente o falecimento e se solidariza com todos os seus familiares". O órgão destacou que foram constatadas ligações clandestinas no poste e que elas já foram desfeitas. A Rioluz está em contato com a concessionária Smart Luz aguardando um relatório sobre a situação.