Gláucia foi enterrada no Cemitério Municipal Vale da SaudadeDivulgação / Prefeitura de Queimados

Publicado 19/03/2024 16:26

Rio - Gláucia da Silva do Senhor, de 35 anos, foi enterrada nesta terça-feira (19), no Cemitério Municipal Vale da Saudade, em Queimados, Região Metropolitana, com a presença dos três filhos e do marido, Wallax Rodrigues, que pegou o primeiro voo de Portugal, onde estuda, para despedir-se da companheira. O casal estava junto há 16 anos

O sepultamento ocorreu pouco mais de 48 horas após ela ser assassinada em frente ao bar Flanela Carioca , na Rua Aída, no Centro da cidade. Na ocasião, três carros passaram atirando contra o estabelecimento.

Nas redes sociais, uma de suas filhas escreveu uma homenagem à mãe: "Mãe, minha mãezinha, por favor, volta para mim. Eu não sei o que vai ser de mim sem você. Foi uma covardia o que fizeram com a senhora. Você não merecia isso".

A outra filha também deixou um texto de despedida: "Não é por esse evento trágico que eu vou lembrar da minha mãe. Ela é esses óculos que ela vivia para cima e para baixo. Ela é a academia dela. Ela é o amor pelos filhos. Ela é o maridão. Ela sou eu. Ela é nós", escreveu.

Gláucia estava em uma boate acompanhada de amigos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Nova Iguaçu foi acionada por volta das 4h25 para remover o corpo. A Polícia Militar também foi chamada. De acordo com a corporação, uma outra pessoa ferida foi levada com vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. O estado de saúde dela, assim como sua identidade, não foram informados.

Ainda segundo a PM, o local foi isolado para realização de perícia. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que investiga a autoria e motivação do crime.