Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 19/03/2024 16:31

Rio - Um homem, de 74 anos, considerado foragido da Justiça há quatro anos, foi preso na manhã desta terça-feira (19), em Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por abusar sexualmente da sobrinha.

As investigações sobre o crime começaram em 2013. Na época, o homem foi acusado de ter estuprado a menina, que tinha 11 anos. A Polícia Civil concluiu a investigação e o indiciou pelo crime de estupro de vulnerável.

Em 2014, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu uma denúncia contra o homem. O processo tramitou na Justiça até 2020, quando o criminoso foi condenado a 14 anos de prisão no regime fechado. Desde então, ele era considerado foragido.

O crime teria sido cometido em Nova Friburgo e agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município apuraram que o homem se mudou da cidade após a condenação. Segundo a investigação, ele foi morar em Sumidouro, ainda na Região Serrana, em um endereço que não foi descoberto.

Recentemente, o setor de inteligência da especializada recebeu uma informação de que o criminoso voltou para Nova Friburgo. Após um período de buscas pela cidade, o homem foi encontrado e preso nesta terça-feira (19).