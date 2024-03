O decreto passa a valer a partir desta quarta (20) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O decreto passa a valer a partir desta quarta (20)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/03/2024 07:59 | Atualizado 20/03/2024 13:21

Rio - Um decreto proíbe a comercialização e fornecimento de comida e bebida em recipientes de vidro nas praias do Rio de Janeiro. A medida foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (20).

O novo decreto vale para quiosques, barraqueiros, ambulantes, e entregadores que fazem comercialização nas praias. Com a medida, os fiscais podem apreender recipientes de vidro que não estiverem em conformidade com a lei com comerciantes e banhistas.

De acordo com o texto publicado, o decreto tem como objetivo preservar o meio ambiente, garantir a limpeza e a qualidade da areia e da água das praias da capital fluminense. Além disso, também é destacado que a medida é válida somente nas faixas de areia, ou seja, ainda é legal a comercialização e consumo nas orlas.

Quiosques e demais estabelecimentos comerciais ainda podem utilizar os recipientes de vidros em suas atividades, mas "sendo vedada a entrega desses recipientes aos seus clientes" que estiverem na faixa de areia.

Paes destaca que "os recipientes de vidro podem causar lesões físicas às pessoas e o tempo de degradação dos resíduos sólidos de vidro na natureza é indeterminado".

A fiscalização do decreto será realizada por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).