Construção irregular foi demolida na comunidade da Rocinha - Fábio Costa

Construção irregular foi demolida na comunidade da Rocinha Fábio Costa

Publicado 20/03/2024 11:03 | Atualizado 20/03/2024 16:13

Rio - Duas construções irregulares estão sendo demolidas pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) na comunidade da Rocinha, na Zona Sul, nesta quarta-feira (20). Os prédios, avaliados em mais de R$ 3 milhões, possuem seis e sete andares e não poderiam ser legalizados por estarem fora dos padrões de construção da região, que permitem levantar no máximo dois pavimentos.

De acordo com a Seop, nenhum dos projetos em demolição nesta quarta (20) tinha autorização da Prefeitura e aparentavam ter sido executados sem orientação técnica de profissional habilitado e tecnicamente qualificado. As construções apresentaram ainda um desnivelamento em relação ao nível do solo, chamado de declive.

A pasta informou que as obras foram notificadas previamente.

Em relação à ocupação, a Seop disse que os prédios estão parcialmente habitados e que as famílias serão assistidas pela Secretaria de Habitação (Smh) e Secretaria de Assistência Social (Smas).

Questionadas sobre o destino dessas famílias, a Smas informou que ainda não foi acionada. Já a Smh disse em nota que "entra neste processo numa segunda fase, após o cadastramento feito pela Secretaria de Ação Social para saber se a mesma considera os desabrigados elegíveis para receber o Auxílio Habitacional Temporário".

"Além de preservar a vida das pessoas, considerando que são construções absolutamente ilegais, sem acompanhamento técnico em áreas de declive, a gente também asfixia financeiramente o crime organizado. Já demos, inclusive, um prejuízo a essas quadrilhas na Cidade do Rio de meio bilhão de reais”, disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Além das Secretarias de Ordem Pública, de Habitação e de Assistência Social, a Guarda Municipal, a Rioluz e a Polícia Militar também participam da ação com a presença de agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope).