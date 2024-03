Agentes interditam ferro-velho irregular em Gramacho - Divulgação

Agentes interditam ferro-velho irregular em GramachoDivulgação

Publicado 20/03/2024 13:18 | Atualizado 20/03/2024 16:05

Rio - Dois ferros-velhos foram interditados por agentes do Detran.RJ, na manhã desta quarta-feira (20), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Os estabelecimentos funcionavam na Avenida Leonel Moura Brizola, em Gramacho, onde eram armazenadas diversas peças de carros sem procedência.

A iniciativa do governo do Estado tem como objetivo frear a venda de peças de veículos sem registro e, também, diminuir o índice de roubos de carros. A região de Duque de Caxias é uma das líderes nesse perfil de crime.

fotogaleria

Após a confirmação da presença das peças irregulares, os estabelecimentos em Gramacho, que funcionavam um ao lado do outro foram lacrados. Os donos dos locais terão até 30 dias para comprovar a procedência do material encontrado pelos fiscais, caso contrário todo conteúdo será apreendido e destruído.



O corregedor do Detran, Daniel Bandeira, explicou que as ações devem fomentar a regulamentação desses estabelecimentos. "Desde que começamos com a força-tarefa o número de estabelecimentos em busca de registro tem aumentado. Hoje temos mais de cem ferros-velhos buscando regulamentação. Essa é a ideia do governo. E quem não tiver registro terá o estabelecimento fechado ", disse.

Segundo o Detran, a identificação dos locais irregulares é fruto de um trabalho de inteligência realizado pela força tarefa. "A fiscalização, em Duque de Caxias, foi traçada após o mapeamento da região e a comprovação de um número alto de roubo de furtos de veículos", afirmou o órgão em nota.

Irregulares

Um levantamento recente do órgão estadual estima que cerca de 300 ferros-velhos operam com documentos insuficientes para a regularização. Além desses estabelecimentos, o Detran projeta que o número possa ser maior uma vez que vários locais funcionam em todo estado sem qualquer tipo de registro.

Os trabalhos da força tarefa estadual contaram com a participaram da ação agentes da Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiros e Inea.