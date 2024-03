Arielly foi sepultada no Cemitério Memorial do Rio as 13h30 - Renan Areias / Agência O Dia

Arielly foi sepultada no Cemitério Memorial do Rio as 13h30Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/03/2024 15:17 | Atualizado 20/03/2024 15:58

Rio - Amigos e familiares se despediram de Arielly Rodrigues Martins, nesta quarta-feira (20), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio. Arielly foi morta a tiros durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta terça (19).O sepultamento aconteceu às 13h30. Abalados, familiares da vítima não quiseram falar com a imprensa.



A jovem de 19 anos foi abordada por dois homens em uma moto no bairro Parque Alian. Segundo testemunhas, um dos bandidos pegou o celular, fez os disparos e a dupla fugiu em seguida.

Arielly chegou a ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris, em Vilar dos Teles, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem foi atingida por dois disparos, um deles no pescoço.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime. Agentes fizeram uma perícia no local do crime e buscam imagens de câmeras de segurança da região para identificar os bandidos.