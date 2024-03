Imóvel alvo de reintegração fica na Rua Costa Bastos, em Santa Teresa - Reprodução

Publicado 20/03/2024 16:27

Rio - Um grupo de aproximadamente 40 pessoas foi retirado de uma ocupação que era alvo de uma ação de reintegração de posse, nesta quarta-feira (20), em Santa Teresa, Região Central do Rio. Ao todo, 15 famílias, incluindo oito crianças, foram retiradas do imóvel na Rua Costa Bastos.



Autorizada pela Justiça, a remoção teve o apoio de policiais militares do 5º BPM (Centro). Durante o trabalho das equipes, algumas pessoas que vivem na ocupação se manifestaram. O local foi esvaziado por volta das 13h e entregue ao proprietário.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), uma equipe da pasta foi enviada para o endereço, onde foi oferecido o acolhimento para as famílias, mas ninguém aceitou a ajuda.

Procurada pela reportagem, a Defensoria Pública do Rio, que acompanhava o caso, disse que ainda irá se manifestar sobre a ação de reintegração.