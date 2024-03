Momento da prisão de José Ernando, encontrado em uma comunidade de Osasco, em São Paulo - Reprodução

Publicado 21/03/2024 10:33 | Atualizado 21/03/2024 10:33

Rio - Um homem, identificado como José Ernando da Silva, de 43 anos, que estava foragido por matar a companheira durante a relação sexual, foi preso nesta quarta-feira (20) na cidade de Osasco, em São Paulo, por agentes da 66ª DP (Piabetá). O crime aconteceu em fevereiro deste ano em Magé, na Baixada Fluminense.

A prisão aconteceu com apoio da Polícia Civil de São Paulo. Contra José, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por feminicídio.

O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro. Segundo as investigações, José Ernando e Maria Celma Honório Pereira Silva, de 51 anos, se relacionaram durante um bom tempo, porém estavam separados por conta das diversas brigas entre o casal.

Na ocasião, os dois estavam tendo uma relação sexual quando o homem pegou uma faca e atacou a sua companheira com vários golpes na região abdominal. No dia do crime, o homem ingeriu cocaína antes de encontrar a vítima.

O crime teria sido motivado por ciúmes de José, que desconfiava de uma traição. Após ser atingida, a mulher ainda pediu para o homem parar, mas o pedido foi em vão e acabou motivando o criminoso a desferir ainda mais golpes.

A mulher chegou a ser socorrida e ficou internada por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, José fugiu para São Paulo e se escondeu em uma comunidade na região de Osasco, onde foi encontrado.