Preso é apontado como líder da quadrilha - Divulgação / Polícia Civil

Preso é apontado como líder da quadrilhaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 21/03/2024 12:37

Rio - Um homem foi preso e diversos materiais apreendidos nesta quinta-feira (21) durante uma ação da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), contra uma quadrilha acusada de falsificar documentos de idosos e pensionistas do INSS para pegar empréstimos. O detido, Adelmo Vagner Barreto de Morais, é apontado como um dos líderes do grupo criminoso e contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.



A Operação Identitatis ocorre em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Ribeirão Preto, em São Paulo. Segundo a corporação, os agentes buscam cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra seis integrantes da associação criminosa, especializada na prática de estelionatos.



Além do preso, os agentes apreenderam diversos cartões bancários, celulares, computadores, Hds e outros objetos de interesse da investigação. Os bens dos criminosos também foram bloqueados.



As investigações apontam que a quadrilha abria contas bancárias em nome das vítimas para realizar empréstimos junto a instituições financeiras que eram descontadas das aposentadorias e das pensões. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos empréstimos eram realizados em bancos virtuais.



Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso já foi identificado em outras fraudes, quando contraíram, em média, empréstimos no valor de 25.000,00 em nome das vítimas.



A Polícia Civil informou que vai continuar investigando para identificar a atuação da quadrilha em outras fraudes. Já o MPRJ informou que as investigações prosseguem para identificar outras vítimas da associação criminosa.



O local onde Adelmo foi preso não foi divulgado.