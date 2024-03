Terminal Gentiliza é um dos pontos das viagens noturnas - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 21/03/2024 16:10 | Atualizado 21/03/2024 16:31

Rio - Nove linhas de ônibus entraram em circulação entre a noite de quarta (20) e a madrugada desta quinta (21) na cidade do Rio. Os coletivos, identificados com as iniciais SN, começaram a rodar em março, com viagens programadas por hora.



De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, com a chegada dos novos ônibus, a capital passa a ter 157 novas linhas após o acordo judicial firmado em 2022 entre o município, consórcios e o Ministério Público para regularizar, de forma gradual, o serviço de transporte atendendo todas as regiões da cidade.

Na ocasião, ficou estabelecido que além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, os consórcios também passariam a receber um valor adicional pelo bom serviço prestado. O monitoramento é realizado pela prefeitura, por meio de GPS, baseado na quilometragem rodada pelos veículos .

O serviço começa a operar entre o fim da noite e início da madrugada, e cumprem o eixo principal do itinerário de cada linha, completando 24 horas de operação.



Confira as novas linhas e os itinerários



SN104 – São Conrado x Terminal Gentileza

Central, Largo do Machado, Praia de Botafogo, Copacabana, Ipanema, Vidigal



SN238 – Água Santa x Castelo

Dias da Cruz, Grajaú, Praça Varnhagen, Estácio, Lapa



SN312 – Penha x Candelária

Invernada de Olaria, Estrada do Itararé, Avenida dos Democráticos, Feira de São Cristóvão, Central



SN600 – Taquara x Saens Peña

Estrada do Engenho Velho, Praça Jauru, Merck, Estrada do Gabinal, Hospital Cardoso Fontes, Vila Isabel



SN685 – Irajá x Méier

Estrada do Colégio, Metrô Coelho Neto, Rua dos Diamantes, Mercadão de Madureira, Rua Clarimundo de Melo, Rua Dias da Cruz

SN731 – Campo Grande x Marechal Hermes

Estrada da Posse, Estrada do Taquaral, Estação de Bangu, Estrada da Água Branca, Vila Militar



SN857 – Terminal Campo Grande x Terminal Pingo D’Água

Rua Olinda Ellis, Estrada da Cachamorra, BRT Mato Alto, Estrada da Matriz, Estrada do Catruz



SN885 – Terminal Mato Alto x Santa Cruz

Rua Belchior da Fonseca, Pingo d’Água, Curral Falso, Rua Felipe Cardoso



SN919 – Pavuna x Maré

Metrô Coelho Neto, BRT Vicente de Carvalho, Largo do Bicão, Penha, Bonsucesso