Incêndio atingiu o Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin, que interrompeu o funcionamento neste sábado (23) - Reprodução / Google

Publicado 23/03/2024 10:45 | Atualizado 23/03/2024 12:02

Rio - Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (23), o Centro Municipal de Saúde (CMS) Dr. Albert Sabin, na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu um curto circuito na parte elétrica, mas ninguém ficou ferido. A unidade informou que o local não funcionará neste sábado.

Às 1h47, o quartel da Gávea foi acionado para combater as chamas no CMS Dr. Albert Sabin, que fica na Estrada da Gávea. O Centro de Operações Rio (COR), chegou a pedir para que os motoristas evitassem a região.

Nas redes sociais, o perfil oficial da unidade divulgou uma nota sobre o ocorrido. "Comunicamos que o CMS sofreu um incêndio nesta madrugada. Foi controlado e não tivemos vítimas. Neste sábado, não funcionaremos", informou o comunicado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o "Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local para controlar a ocorrência, que não teve feridos. A perícia esteve na unidade e as equipes de manutenção já iniciaram o trabalho de recuperação do local. Os atendimentos serão realizados no prédio da região administrativa, que fica ao lado da unidade, e também na Clínica da Família Maria do Socorro, até o término do trabalho das equipes de manutenção".

Procurada, a Polícia Civil afirmou que houve registro na 11ª DP (Rocinha) e que a perícia foi realizada no local. Além disso, investigações estão em andamento para apurar as causas do incêndio.