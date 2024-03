Carlos Chagas era pastor da igreja Assembleia de Deus Céus Abertos de Tinguá, em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 23/03/2024 09:57

Rio - O motorista Carlos Roberto de Mota Chagas, de 56 anos, que morreu após seu caminhão capotar e cair em rio no bairro Santa Cruz da Serra , em Duque de Caxias, nesta sexta-feira (22), era pastor e tinha acabado de voltar a trabalhar com transportes. Segundo a nora do motorista, que deixa dois filhos e esposa, ele havia conseguido uma oportunidade há pouco mais de três meses para voltar ao volante."Ele trabalhou com isso por mais de dez anos, ficou um tempo parado e tinha conseguido voltar faz pouco tempo. Estava feliz por voltar a dirigir. (...) A família está devastada com essa informação", contou Tamiris Chagas.