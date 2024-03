Tempo nublado segue ruim na cidade até domingo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 23/03/2024 11:51 | Atualizado 23/03/2024 12:08

Rio - A chuva persistente que atinge a cidade do Rio nas últimas 24 horas deu uma trégua na manhã deste sábado (23), mas deve voltar com força entre esta noite e o domingo. Em boletim informativo direto do Centro de Operações Rio, na Cidade Nova, o prefeito Eduardo Paes voltou a pedir que a população evite deslocamentos.

"A boa notícia é que hoje ao longo do dia deve chover mesmo, à noite devemos ter chuva forte e amanhã mais forte ainda. Queremos pedir para as pessoas não se empolgarem, ao ter um dia mais tranquilo, e todos saírem à noite", comentou Paes.

O prefeito ainda citou o exemplo da cidade de Petrópolis, na Região Serrana, onde quatro pessoas morreram em deslizamento , ao mencionar que lá o esperado era para uma chuva mais fraca, mas o acumulado superou as previsões.

"Se bate essa chuva forte, no sábado, com todo mundo indo para a noitada, nós vamos ter problemas. (...) Temos que estar preparados para as surpresas. Tomara, de novo, que nada aconteça, que as previsões estejam erradas, mas o alerta se mantém. Continuem evitando deslocamentos", orientou.

A meteorologista Raquel Franco, do COR, explicou que durante a tarde o céu seguirá nublado e com pontos de chuva fraca isolados, por conta da entrada de umidade do oceano para o continente. Nas últimas 24 horas, o local com maior registro de chuva foi o Alto da Boa Vista, com mais de 150 mm.

"A previsão é que agora, no período da tarde, esses números deem uma reduzida, mas no período da noite deve voltar a chover de forma moderada. É um moderado que pode gerar esses acumulados. A previsão mais forte é para o dia de amanhã", alertou.