Apesar da previsão de céu nublado e tempo instável, sol apareceu durante a manhã na Cinelândia, Centro do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/03/2024 08:22 | Atualizado 25/03/2024 10:18

Rio - Depois do forte temporal que atingiu o estado neste fim de semana, as chuvas na cidade do Rio devem diminuir a intensidade a partir desta segunda-feira (25), mas ainda estarão presentes. Devido a isso, o município segue em estágio de alerta 2, quando há riscos de ocorrências de alto impacto. Com previsão de temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C, o tempo continuará sendo de céu nublado.

De acordo com o sistema Alerta Rio, a entrada de umidade do mar para o continente, ocasionado pela presença de um sistema de baixa pressão no oceano, manterá o tempo instável. A expectativa é de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia, com ventos fracos a moderados. Apesar da previsão de instabilidade e nebulosidade, o sol apareceu na manhã desta segunda, que teve um céu parcialmente aberto.

Ainda segundo o Alerta Rio, o tempo deve permanecer fechado durante toda a semana. Na terça-feira (26), espera-se um céu nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento e temperaturas entre 20ºC e 27ºC. Este cenário deve se repetir na quarta-feira (27), com os termômetros marcando mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Na quinta-feira (28) o tempo no Rio seguirá nublado e com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os termômetros devem variar entre 20ºC e 27ºC. A expectativa para a sexta-feira (29) é que não haja mudanças no clima. Com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 27ºC, o céu estará encoberto e com possibilidade de chuvas fracas.