Veículo roubado em rua na Tijuca foi recuperado na entrada do túnel Marcello Alencar - Reprodução / @pmerj

Publicado 25/03/2024 10:00 | Atualizado 25/03/2024 10:02

Rio - Criminosos roubaram um carro durante um assalto na Praça Hilda, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (24). A Polícia Militar (PM) foi acionada e recuperou o veículo na entrada do túnel Marcello Alencar, na Zona Portuária. No entanto, os bandidos conseguiram fugir.

Em imagens divulgadas pelo Bom Dia Brasil, da TV Globo, é possível ver um veículo prata, onde estavam os criminosos, fechando a rua Deputado Soares Filho. Na ação, quatro carros foram impedidos de seguir na via e uma pick-up preta foi abordada pelos assaltantes, que renderam os passageiros, roubaram o veículo e seguiram em direção à Zona Sul.

Segundo a PM, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados e, após os relatos do dono do carro roubado, enviaram alerta para as equipes do 4° BPM (São Cristóvão ) e do 5° BPM (Praça da Harmonia), que conseguiram recuperar o automóvel.



A polícia não informou se as pessoas que estavam nos outros veículos que aparecem nas imagens foram roubados pelos bandidos.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).