Moradores de Saracuruna fecham Rio-Magé na altura do Km 144Reprodução / TV Globo

Publicado 25/03/2024 09:58 | Atualizado 25/03/2024 12:31

Rio - Após o temporal do fim de semana, que deixou oito mortos no estado do Rio e inundou inúmeras regiões, cerca de 12 manifestantes interditaram, na manhã desta segunda-feira (25), um trecho da BR-116 (Rio-Magé), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto foi organizado por conta dos alagamentos na Vila Urussaí, em Saracuruna.

Ainda de acordo com a PRF, os manifestantes, que fecharam uma pista de cada sentido no km 144 da rodovia, estão exigindo a presença do Secretário de Obras no local. A ocorrência está em andamento.

A EcoRioMinas, concessionária responsável pela BR-116, informou que os protestos geraram cinco quilômetros de retenção no sentido Rio e três no sentido São Paulo. Segundo a concessionária, as duas vias, que estavam retidas desde às 6h45, foram liberada às 11h06 desta segunda-feira.