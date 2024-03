Chuva deixou oito mortos em todo o estado - Secom/Divulgação

Chuva deixou oito mortos em todo o estadoSecom/Divulgação

Publicado 24/03/2024 15:19 | Atualizado 24/03/2024 15:21

Rio - Após o forte temporal que atingiu o estado e deixou oito vítimas , principalmente na Região Serrana do Rio, o tempo continua chuvoso em todo o Rio neste domingo (24). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a capital fluminense segue em Estágio 2, com risco de ocorrência de alto impacto por conta das chuvas previstas.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano manterá o tempo instável na cidade. O céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva a qualquer momento, sendo de intensidade moderada a forte isolada à tarde. Os ventos estarão fracos a moderados com máxima prevista de 27°C.



A chuva, no entanto, pode vir acompanhada de raios. Neste caso, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros são manter-se distante de estruturas elétricas e metálicas, não mergulhar no mar, em lagoas, lagos ou piscinas, evitar áreas altas e áreas abertas e não ficar próximo a tomadas e janelas em casa.

Risco de inundações no estado



Segundo o governo do estado, ainda há risco muito alto de inundação, enxurradas e alagamentos em Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Itaperuna, Italva, Campos dos Goytacazes e Bom Jesus de Itabapoana. Já o risco de deslizamento é muito alto em Teresópolis e Petrópolis, e alto em Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes e Magé.



Outras áreas em alerta para inundações são Nova Friburgo, Petrópolis, Varre-Sai, Teresópolis, São João da Barra, Magé, São Francisco de Itabapoana, Conceição de Macabu, Carapebus, Porciúncula, Macaé e Natividade.