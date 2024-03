Parte das fotos da mostra foram tiradas por fotógrafos da Estação Espacial Internacional - Divulgação / Planetário do Rio

Parte das fotos da mostra foram tiradas por fotógrafos da Estação Espacial Internacional Divulgação / Planetário do Rio

Publicado 25/03/2024 12:18

Rio - A partir desta terça-feira (26), o Planetário da Gávea, na Zona Sul, vai promover a exposição "O Universo do Brics", composta por fotos dos países que formam o grupo econômico. Muitas das imagens foram tiradas a partir da Estação Espacial Internacional, a maior estrutura já montada no espaço.

A cerimônia de abertura, às 17h, contará com participação do cosmonauta russo Ivan Viktorovich Wagner. Ele esteve na estação da Nasa, onde são realizados experimentos e observações da Terra. Esta será a primeira vez em que o Planetário recebe um cosmonauta, denominação russa para astronauta.



Além dele, Galina Muromtseva, diretora do Planetário de Nizhny Novgorod, na Rússia, também estará presente.



"Graças a este novo intercâmbio, agora com o Planetário de Nizhny Novgorod e a Fundação de Indústrias Criativas da região de Ulyanovsk, os cariocas poderão ampliar o seu conhecimento na área de astronomia e conhecer um pouco das atividades da estação conhecida como ISS", explica Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário.



O secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, destaca a conexão Brasil-Rússia. "Eles têm um papel relevante na conquista do espaço. Não podemos nos esquecer de que eles lançaram o primeiro satélite em órbita e levaram o primeiro ser vivo para o espaço, a cadela Laika", lembra.



A mostra também será exibida em outros países do Brics, como África do Sul, China, Índia e Rússia, totalizando 10 cidades.



A exposição "O Universo dos Brics" reúne 40 painéis e vai ocupar o terceiro andar do Museu do Universo. O Planetário fica na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, na Gávea. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. Nos outros dias da semana, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).