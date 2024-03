Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa são suspeitos de mandar assassinar Marielle Franco - Câmara dos Deputados / Agência O Dia / Agência Brasil

Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa são suspeitos de mandar assassinar Marielle FrancoCâmara dos Deputados / Agência O Dia / Agência Brasil

Publicado 25/03/2024 10:11 | Atualizado 25/03/2024 10:12





Ao todo, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério Público do Rio de Janeiro e a PF cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao trio. Entre as residências dos três, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, os agentes também realizaram buscas na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado.



As ações tiveram por objetivo a coleta de novas provas contra os autores intelectuais dos crimes e, ainda, apurar eventuais práticas de obstrução de justiça e organização criminosa.



Segundo a PGR, o resultado da análise permitirá que o órgão "forme seu juízo definitivo acerca dos crimes praticados, o que precede o ajuizamento da respectiva ação penal". Rio - Após as prisões de Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa , suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Polícia Federal (PF) tem 60 dias para analisar o material e o conteúdo eletrônico aprendido na operação de domingo (24). O prazo foi estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes.Ao todo, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério Público do Rio de Janeiro e a PF cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao trio. Entre as residências dos três, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, os agentes também realizaram buscas na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado.As ações tiveram por objetivo a coleta de novas provas contra os autores intelectuais dos crimes e, ainda, apurar eventuais práticas de obstrução de justiça e organização criminosa.Segundo a PGR, o resultado da análise permitirá que o órgão "forme seu juízo definitivo acerca dos crimes praticados, o que precede o ajuizamento da respectiva ação penal".

Entenda o caso



Os três foram presos, na manhã de domingo (24), em uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, são acusados de serem os mandantes do crime.



Já Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio , que assumiu a função um dia antes do assassinato de Marielle, é acusado de tentar obstruir as investigações do assassinato da vereadora e de Anderson. Antes disso, ele era coordenador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil.



Ainda na noite de domingo (24), com quatro fotos a favor, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu maioria para manter a prisão do trio . Os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia concordaram com a decisão de Alexandre de Moraes. No entanto, ainda falta o voto do ministro Luiz Fux.

O caso é analisado em julgamento virtual pela Primeira Turma do STF até as 23h59 desta segunda-feira (25), mas é provável que termine antes. Além das prisões, a decisão de Moraes determinou o afastamento do delegado Giniton Lages e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto. A dupla atuava na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na época do crime.

Delação premiada



Preso desde 2019, o ex-policial militar Ronnie Lessa, autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, citou o nome do deputado federal Chiquinho Brazão (União) e do irmão, Domingos Brazão, em sua delação premiada, homologada nesta terça-feira (19) pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF).